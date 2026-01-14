Zum Inhalt springenBarrierefrei
K3

K3 gegen K3

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
K3 gegen K3

K3

Folge 14: K3 gegen K3

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Die Mädchen verstehen die Welt nicht mehr. Ihre Tour wurde abgesagt, weil sie im Netzt angeblich über ihre Fans gelästert haben sollen. Es kann sich nur um Sabotage handeln. Und schuld daran sind die Girls von Mixed Tapes. Kate hat einen treffsicheren Plan, die Konkurrentinnen zu entlarven. Eine große Hilfe dabei ist Pamela. Ein treuer Fan von K3.

