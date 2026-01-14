K3
Folge 6: Voll auf der Rolle
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 soll auf einem Skate-Wettbewerb ein Konzert geben. Kate denkt daran zurück, wie sie vor ein paar Jahren beim Skaten Dee Dee traf, für den sie damals sehr schwärmte. Doch als sie stürzte, lachte er sie aus. Auch er nimmt an dem Wettbewerb teil. Bei dem Wettbewerb geht einiges schief. Und es stellt sich heraus, dass es sich um Sabotage handelt.
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K3
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Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Studio100 Animation, Studio 100 NV, Toon Factory