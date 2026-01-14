Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K3

Reingefallen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Reingefallen

ReingefallenJetzt kostenlos streamen

K3

Folge 3: Reingefallen

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Der Wettbewerb der beliebtesten Girl-Band aller Zeiten steht an. K3 muss gegen Mixed-Tape antreten. Da X aus gesundheitlichen Gründen seine Mädels nicht begleiten kann, wird er von Bob vertreten. Bob hat jedem Mädchen von K3 schon in früheren Zeiten den Kopf verdreht und versucht sein Glück aufs Neue. Er bringt die Gruppe fast dazu auseinander zu gehen. Bis die Mädchen merken, dass genau das sein Plan war.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K3
Studio 100 International
K3

K3

Alle 1 Staffeln und Folgen