K3
Folge 3: Reingefallen
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Der Wettbewerb der beliebtesten Girl-Band aller Zeiten steht an. K3 muss gegen Mixed-Tape antreten. Da X aus gesundheitlichen Gründen seine Mädels nicht begleiten kann, wird er von Bob vertreten. Bob hat jedem Mädchen von K3 schon in früheren Zeiten den Kopf verdreht und versucht sein Glück aufs Neue. Er bringt die Gruppe fast dazu auseinander zu gehen. Bis die Mädchen merken, dass genau das sein Plan war.
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0