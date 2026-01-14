Zum Inhalt springenBarrierefrei
K3

Die Entführung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
Die Entführung

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Franck Einstine ist größenwahnsinnig geworden. Er nimmt die K3-Mädchen als Geiseln, um zu erreichen, dass in wenigen Minuten ein 161-stöckiges Haus errichtet wird, das seinen Namen trägt. Wie er dazu gekommen ist, stellt sich erst später heraus. Alice, die neue Agentin von Mixed Tapes hat ihre Finger im Spiel.

