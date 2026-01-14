Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K3

Unheimliche Begegnung mit K3

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Unheimliche Begegnung mit K3

Unheimliche Begegnung mit K3Jetzt kostenlos streamen

K3

Folge 2: Unheimliche Begegnung mit K3

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Kylie ist fest davon überzeugt, dass es Aliens gibt. Als sie mit Kate und Kim unterwegs zu einem Konzert ist, geraten sie wegen einer Autopanne ins „Galactic Burger“ – ein vermeintlicher Alien-Treffpunkt. George, der Besitzer, benötigt Geld. Sein Sohn Lucas verkleidet sich als Alien und die Mädchen machen Werbung für das Lokal.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K3
Studio 100 International
K3

K3

Alle 1 Staffeln und Folgen