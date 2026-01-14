Der Mr. Cool-WettbewerbJetzt kostenlos streamen
K3
Folge 16: Der Mr. Cool-Wettbewerb
12 Min.Folge vom 14.01.2026
Der Mr. Cool-Wettbewerb findet statt. Unter anderem nimmt Eugene daran teil, der noch arroganter ist als Bob. Doch Eugene ist nicht ehrlich. Er hat ein Gerät erfunden, dass die Stimme und das Äußere der Person verändert. Der Eugene ist ein liebevoller, romantischer Teenie. Doch wer hat bei diesem Wettbewerb eine Chance ?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0