K3
Studio 100 Kids
Staffel 1
Folge 16
vom 14.01.2026
12 Min.
Folge vom 14.01.2026

Der Mr. Cool-Wettbewerb findet statt. Unter anderem nimmt Eugene daran teil, der noch arroganter ist als Bob. Doch Eugene ist nicht ehrlich. Er hat ein Gerät erfunden, dass die Stimme und das Äußere der Person verändert. Der Eugene ist ein liebevoller, romantischer Teenie. Doch wer hat bei diesem Wettbewerb eine Chance ?

Studio 100 Kids
