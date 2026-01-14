K3
Folge 32: K3 auf dem Eis
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 sollen ein Konzert auf Tahiti geben. Doch sie kommen nicht dort an. Durch einen Trick entführt Tony Razzo X und die Mädchen auf den Himalaja. Er hat mit J. Pierre Piquet eine Reality Show geplant, die zeigen soll, wie K3 ums Überleben kämpfen. Doch ob diese Show wirklich klappt, steht in den Sternen.
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0