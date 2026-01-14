K3
Folge 34: Pop-Prinzessin
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 werden in einen japanischen Palast gerufen. Sie sollen dort zum 15. Geburtstag und zur Krönung der Prinzessin Masako ein Konzert geben. Eingewiesen werden sie vom Premierminister. Der zeigt ihnen auch den Ring der „Ewigwährenden Rose“, der zur Herrschaft des Landes berechtigt. Doch plötzlich werden die Mädchen des Diebstahls bezichtigt. Denn in kurzer Zeit ist das wertvolle Stück verschwunden.
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K3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Studio100 Animation, Studio 100 NV, Toon Factory