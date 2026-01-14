Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 37vom 14.01.2026
Folge 37: Maskenzauber

12 Min.Folge vom 14.01.2026

Der Milliardär William Carson veranstaltet eine Antiquitätenausstellung in Madrid und K3 soll bei der großen Eröffnungsfeier auftreten. Mr. Carson führt die Mädchen persönlich durch die Ausstellung, doch dann wird Kate von einer alten polynesischen Maske in ihren Bann gezogen. Als sie die verzauberte Maske aufsetzt, findet sie sich auf einmal als Pilotin eines Raumschiffes im Weltall wieder. Als Kate in die Wirklichkeit zurückkehrt, ist sie fest davon überzeugt, dass dies ihre wahre Bestimmung ist und verlässt die Band! Kim und Kylie sind entsetzt, aber als sie den Schamanen Varuamana über die Maske sprechen hören, erkennen sie, das Kate verflucht wurde. Dummerweise werden Kim und Kyle ebenfalls mit dem Fluch belegt und verlassen K3, um ihre eigenen Träume zu verfolgen. Werden die Mädels den Fluch abschütteln können und wieder in die Realität zurückkehren? Oder ist K3 für immer Geschichte?

