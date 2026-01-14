Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Discokugel

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 43vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026

K3 ist auf dem Weg nach Sydney, Australien, wo die Premiere ihres neusten Hits stattfinden soll. Aber die Discokugel, mit der sie alle ihre neuen Songs aufgenommen haben, ist verschwunden! Dank des integrierten Peilsenders können die Mädchen die Kugel jedoch verfolgen und sie führt sie direkt zu... Bob?! Er hat sie gestohlen, um K3s neue Songs an ihre Rivalinnen, die Mixed Tapes, zu verkaufen. Werden die Mädchen die unmögliche Mission schaffen und ihre Discokugel aus einem Wolkenkratzer zurück stehlen können?

