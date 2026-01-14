K3
Folge 50: Insel der Katastrophe
12 Min.Folge vom 14.01.2026
K3 soll auf einer Party des Filmstudios Megamount auftreten, aber das Flugzeug, das sie und viele andere Prominente dort hinbringen soll, muss plötzlich auf einer verlassenen Vulkaninsel notlanden. Doch so einsam ist es auf der Insel gar nicht! Dr. Frank Enstine versucht dort, mit seiner neusten Erfindung alle erdenklichen Katastrophen auf die Welt loszulassen. Kann K3 ihn aufhalten oder droht allen ein Donnerwetter?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0