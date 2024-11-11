Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 11.11.2024: Scheidungsgold
45 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12
Ist die vermeintliche Luxusuhr echt oder nur ein billiges Imitat? Daniel Lieser und Axel Zoor sehen in Offenburg sehr genau hin, bevor sie Geld auf den Tisch blättern. Daniela Löschner soll derweil mithilfe eines Diamantrings einem Stammkunden dabei helfen, seine Ehe zu retten. In Karlsruhe möchte eine Dame Erinnerungen an ihren geschiedenen Mann tilgen. Der Schmuck vom Ex soll weg – um jeden Preis. Und Seniorchef Niklas Bode startet in dieser Folge von „Kings of Cash“ ein neues Projekt. Sein mobiles Pfandhaus soll verschiedene Standorte anfahren.
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
