Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 14.11.2024: Kein Geld fürs Döner-Taxi
44 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Stammkunden versprechen regelmäßige Einnahmen, doch Daniel Lieser und Axel Zoor bauen ihr Business gerade erst auf. Und in dieser Folge von „Kings of Cash“ ist das Duo nicht einer Meinung. Axel will in Offenburg ein Döner-Taxi beleihen. Doch sein Geschäftspartner sieht die Sache kritisch. Pfandleiherin Leica Marinova lässt sich unterdessen in Karlsruhe von einem Kunden in Sachen Gütertrennung belehren. Das Thema ist für die gebürtige Bulgarin Neuland. Und in Siegburg fehlen einem jungen Mann noch 150 Euro für die Anmeldung zum Führerschein.
