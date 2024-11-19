Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 19.11.2024: Liebesgeschichten
44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
In dieser Folge werden in deutschen Pfandhäusern Geschäfte mit Herz-Schmerz-Faktor getätigt. In Karlsruhe möchte ein Kunde einen Ehering beleihen. Der Mann will mit dem Darlehen einen Herd kaufen und das Schmuckstück wieder auslösen, wenn sein nächstes Gehalt eintrifft. Nikolaus Bode sieht sich derweil in Siegburg mit heiß geliebten Schätzen aus der Kindheit seines Kunden konfrontiert. Doch was sind die Star-Wars-Figuren aus den 1970er- und 1980er-Jahren tatsächlich wert? Und in Dresden reicht das Geld nicht aus, um ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen.
