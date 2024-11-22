Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kings Of Cash - Die Pfandleiher

PS, PS und nochmal PS

TLCFolge vom 22.11.2024
PS, PS und nochmal PS

Kings Of Cash - Die Pfandleiher

Folge vom 22.11.2024: PS, PS und nochmal PS

Folge vom 22.11.2024

In Deutschlands Pfandhäusern wird beliehen, was Geld bringt. Zum Standard gehören Schmuck, Münzen oder Spielekonsolen. Aber auch motorisierte Objekte können als Sicherheit für ein Darlehen dienen. In Offenburg wird Daniel Lieser und Axel Zoor in dieser Folge von „Kings of Cash“ eine Harley-Davidson angeboten. In der Ruhrpott-Metropole Bochum möchte ein Kunde derweil sein Mountainbike versilbern. Lässt sich Daniela Löschner auf den Deal ein? Und in Siegburg steht Nikolaus Bode vor einer Premiere. Dort schiebt ein Mann einen nagelneuen Stromgenerator in den Laden.

