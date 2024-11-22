Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 22.11.2024: PS, PS und nochmal PS
44 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
In Deutschlands Pfandhäusern wird beliehen, was Geld bringt. Zum Standard gehören Schmuck, Münzen oder Spielekonsolen. Aber auch motorisierte Objekte können als Sicherheit für ein Darlehen dienen. In Offenburg wird Daniel Lieser und Axel Zoor in dieser Folge von „Kings of Cash“ eine Harley-Davidson angeboten. In der Ruhrpott-Metropole Bochum möchte ein Kunde derweil sein Mountainbike versilbern. Lässt sich Daniela Löschner auf den Deal ein? Und in Siegburg steht Nikolaus Bode vor einer Premiere. Dort schiebt ein Mann einen nagelneuen Stromgenerator in den Laden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.