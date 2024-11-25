Aus einem Land vor unserer ZeitJetzt kostenlos streamen
Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 25.11.2024: Aus einem Land vor unserer Zeit
44 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
In Berlin-Tempelhof steht ein erforderlicher Tapetenwechsel an. Bei Pfandleiher Jan Wolter löst der Umzug keine Begeisterung aus. In Karlsruhe wandert eine Gitarre über die Ladentheke. Der Kunde ist bei Jabez Frisch in allerbesten Händen. In Offenburg braucht ein Mann dringend Geld für den nächsten Einkauf. Dort steht in dieser Folge von „Kings of Cash“ ein Fossil zur Disposition. Und welche Fortschritte macht Nikolaus Bode in Siegburg bei seinem Pfandtruck-Projekt? Optisch ist das Fahrzeug in einwandfreiem Zustand. Aber die Technik macht Probleme.
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.