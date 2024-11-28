Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 28.11.2024
45 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

In Offenburg landet ein Anhänger im Pfandhaus. Der Eigentümer ist dort genau an der richtigen Adresse. Denn Axel Zoor hat ein Faible für solche Objekte. In Karlsruhe floriert der Onlinehandel mit Edelmetallen. Dort wird in dieser Folge von „Kings of Cash“ ein Geschäft in Höhe von 50 000 Euro abgewickelt. In Bochum hat ein Stammkunde so einiges im Angebot. Der Haken an der Sache ist: Der Mann löst sein Pfand nur selten aus. Und in Siegburg ist Angelina Bodes Schmuckexpertise gefragt. Ermöglichen der Ring und die Ketten den erhofften Mini-Kredit?

