TLCFolge vom 12.11.2024
45 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12

Daniel Lieser wird in Offenburg eine „Tommy Gun“ angeboten. Doch bei dem legendären Maschinengewehr aus den 1920er-Jahren handelt es sich um eine täuschend echte Nachbildung. Deshalb verweigert der Pfandleiher die Annahme. Azubi Jabez Frisch blättert derweil in Karlsruhe für ein Banjo hundert Euro auf den Tisch. Alex Schleicher taxiert bei einem Hausbesuch den Nachlass eines Verstorbenen. Nach einer genauen Prüfung stellt sich heraus: Der Kunde bekommt mehr Geld als erwartet. Und Niklas Bode verlässt in Siegburg ebenfalls seine „heiligen Hallen“.

