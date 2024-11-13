Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 13.11.2024: Ein verhängnisvoller Unfall
44 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Auf den letzten Drücker: Ein Kunde möchte kurz vor der Versteigerung Wertsachen auslösen. Als Daniela Löschner in Bochum realisiert, warum sich der Mann bis dato nicht gemeldet hat, zeigt sich die Pfandleiherin verständnisvoll. In Offenburg kommt es derweil zu einem Missverständnis. Uhren-Experte Daniel Lieser erwartet eine Rolex, doch der Kunde will stattdessen ein Mofa beleihen. Der Name des Herstellers klingt sehr ähnlich. Und Niklas Bode nimmt für 320 Euro ein Mobiltelefon in Zahlung. So viel hat den Stammkunden die Notoperation seines Hundes gekostet.
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Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.