Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 26.11.2024: Nichts zu verschenken
45 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12
Stiefvater und Stiefsohn haben eine Uhr geerbt und möchten von Daniela Löschner in Bochum wissen, was das Objekt wert ist. Winkt im Ruhrpott ein Geldregen oder treten die Kunden mit enttäuschten Mienen die Heimreise an? In Karlsruhe werden Jabez Frisch mehrere Schatullen mit Gold-, Silber- und Modeschmuck anboten. In Sachen Edelmetall fehlt es dem Azubi aber noch an Erfahrung. Deshalb wird er von einer Kollegin unterstützt. Und was sagen Daniel Lieser und Axel Zoor zum Drahtesel ihrer Kundin? Das Zweirad hat schon einige Jahre und Kilometer auf dem Buckel.
