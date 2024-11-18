Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 18.11.2024: Uffbasse!
45 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Eine gefälschte Rolex hat Nikolaus Bode einst 20 000 Euro gekostet. Das Minusgeschäft war ihm eine Lehre. Jetzt möchte er sicherstellen, dass seine Tochter Angelina gegen Betrügereien im Pfandhaus gewappnet ist. In Offenburg unterstellen Daniel Lieser und Axel Zoor zwar keine unredlichen Absichten, aber die Kette der Kundin ist ebenfalls nicht echt. Und in Bochum möchte ein DJ ein Mischpult beleihen. Das Gerät funktioniert einwandfrei. Aber warum will der Mann es zu Geld machen? Wie sich herausstellt, hat die Geschichte einen traurigen Hintergrund.
