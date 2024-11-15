Die Hoffnung stirbt zuletzt!Jetzt kostenlos streamen
Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 15.11.2024: Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Folge vom 15.11.2024
Jabez Frisch und Lalka Marinova trennen in Karlsruhe Gold und Silber von wertlosem Modeschmuck. Und die Ausbeute kann sich sehen lassen. Die Kundin fällt im Pfandhaus aus allen Wolken, als sie erfährt, was das Erbe wert ist. Dagegen ist der Betrag, den Daniela Löschner in Bochum für eine G-Shock-Uhr ausbezahlen kann, eher überschaubar. Und in Offenburg stehen Daniel Lieser und Axel Zoor einem Mann gegenüber, der bereits versucht hat, ein schrottreifes Mofa zu Geld zu machen. Hat der Kunde in dieser Folge mit einer Katzenskulptur aus Pappmaché mehr Erfolg?
