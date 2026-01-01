Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Rache

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 10
Rache

RacheJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 10: Rache

46 Min.Ab 12

Als Peter Rogner nach fünf Jahren aus der Haft entlassen wird, hat er nur Rache an Brandtner im Sinn - der hatte ihn damals nämlich verhaftet. Rogner entführt Rex und will ihn töten, in letzter Sekunde kann sich der Hund befreien und macht sich auf den langen Weg nach Hause. Unterdessen startet Brandtner die Suche nach seinem treuen "Kollegen" und findet Rogners Spur. Der Ex-Häftling hat inzwischen ein Waffengeschäft überfallen und ist zu allem entschlossen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen