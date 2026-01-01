Kommissar Rex
Folge 10: Rache
46 Min.Ab 12
Als Peter Rogner nach fünf Jahren aus der Haft entlassen wird, hat er nur Rache an Brandtner im Sinn - der hatte ihn damals nämlich verhaftet. Rogner entführt Rex und will ihn töten, in letzter Sekunde kann sich der Hund befreien und macht sich auf den langen Weg nach Hause. Unterdessen startet Brandtner die Suche nach seinem treuen "Kollegen" und findet Rogners Spur. Der Ex-Häftling hat inzwischen ein Waffengeschäft überfallen und ist zu allem entschlossen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1