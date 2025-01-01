Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Der Neue

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 5
Der Neue

Der NeueJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 5: Der Neue

99 Min.Ab 12

Die italienische Staatsanwältin Lucia Amato kommt in geheimer Mission nach Wien, um Beweise gegen die Mafia zu finden - zwei Killer sind ihr auf den Fersen. Die Stimmung im Büro ist nach dem Tod von Kommissar Moser gedrückt. Als in der Donau die Leiche eines Mannes gefunden wird, droht der Leinensack, in dem die Leiche steckte, im Wasser zu versinken. In letzter Minute springt ein junger Mann in den Fluss und rettet das Beweismittel ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen