Kommissar Rex
Folge 5: Der Neue
99 Min.Ab 12
Die italienische Staatsanwältin Lucia Amato kommt in geheimer Mission nach Wien, um Beweise gegen die Mafia zu finden - zwei Killer sind ihr auf den Fersen. Die Stimmung im Büro ist nach dem Tod von Kommissar Moser gedrückt. Als in der Donau die Leiche eines Mannes gefunden wird, droht der Leinensack, in dem die Leiche steckte, im Wasser zu versinken. In letzter Minute springt ein junger Mann in den Fluss und rettet das Beweismittel ...
