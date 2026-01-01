Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Mosers Tod

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4
Mosers Tod

Kommissar Rex

Folge 4: Mosers Tod

96 Min.Ab 12

Rex und Kommissar Moser müssen einen Serienmörder aufspüren, der Wiens Frauen in Angst und Schrecken versetzt. Drei Menschen hat der Täter bereits auf dem Gewissen, als Moser einen entscheidenden Hinweis auf die Identität des Gesuchten bekommt. Eine lebensgefährliche Jagd beginnt ...

SAT.1 GOLD
