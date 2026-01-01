Kommissar Rex
Folge 4: Mosers Tod
96 Min.Ab 12
Rex und Kommissar Moser müssen einen Serienmörder aufspüren, der Wiens Frauen in Angst und Schrecken versetzt. Drei Menschen hat der Täter bereits auf dem Gewissen, als Moser einen entscheidenden Hinweis auf die Identität des Gesuchten bekommt. Eine lebensgefährliche Jagd beginnt ...
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
