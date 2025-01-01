Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Mann mit den 1000 Gesichtern

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 6
47 Min.Ab 12

Immer wieder kommt es zu Überfällen auf Supermärkte und Banken. Die Polizei tappt im Dunkeln, denn der Täter, ein Verwandlungskünstler, führt seine Raubzüge in immer neuen Verkleidungen durch. Fieberhaft wird im Varieté-Milieu ermittelt. Niemand kennt das Gesicht des Täters - nur Rex kann ihn am Geruch identifizieren. Doch der Täter flieht in den Wiener Zoo, wo er sich mit Geiseln die Freiheit erzwingen will ...

SAT.1 GOLD
