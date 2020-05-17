Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 13vom 17.05.2020
47 Min.Folge vom 17.05.2020Ab 12

Als Häftling getarnt, ermittelt Brandtner undercover im Gefängnis, um an den Bombenbauer und Erpresser Zach heranzukommen. Der Grund: Zach hat in einer unüberschaubaren Wohnanlage eine Bombe versteckt, die jederzeit losgehen kann. Brandtner inszeniert einen Ausbruch, bei dem er mit Zach freikommt. Er hofft, dass ihm der "Knastbruder" das Versteck der Bombe verrät. Als es Brandtner und Rex schließlich gelingt, sie zu finden, ist höchste Eile geboten: Der Zeitzünder ist aktiviert.

