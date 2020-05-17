Kommissar Rex
Folge 13: Gefährlicher Auftrag
Folge vom 17.05.2020
Als Häftling getarnt, ermittelt Brandtner undercover im Gefängnis, um an den Bombenbauer und Erpresser Zach heranzukommen. Der Grund: Zach hat in einer unüberschaubaren Wohnanlage eine Bombe versteckt, die jederzeit losgehen kann. Brandtner inszeniert einen Ausbruch, bei dem er mit Zach freikommt. Er hofft, dass ihm der "Knastbruder" das Versteck der Bombe verrät. Als es Brandtner und Rex schließlich gelingt, sie zu finden, ist höchste Eile geboten: Der Zeitzünder ist aktiviert.
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
12
