Kommissar Rex
Folge 12: Das letzte Match
47 Min.Ab 12
In einem exklusiven Tennisclub wird der allseits beliebte Tennislehrer erstochen. Für die Tat scheint es kein Motiv zu geben. Erst als auch die Pächterin des Clubs auf ähnliche Weise ums Leben kommt, wird klar, dass die Bluttat von langer Hand geplant war. Während die Verdächtigen alles auf eine unglückliche Liebesgeschichte schieben wollen, hat Brandtner einen Verdacht. Als ein Attentat auf einen Sportartikelladen-Besitzer verübt wird, kommt er dem Täter auf die Spur.
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1