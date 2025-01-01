Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Das letzte Match

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 12
Das letzte Match

Kommissar Rex

Folge 12: Das letzte Match

47 Min.Ab 12

In einem exklusiven Tennisclub wird der allseits beliebte Tennislehrer erstochen. Für die Tat scheint es kein Motiv zu geben. Erst als auch die Pächterin des Clubs auf ähnliche Weise ums Leben kommt, wird klar, dass die Bluttat von langer Hand geplant war. Während die Verdächtigen alles auf eine unglückliche Liebesgeschichte schieben wollen, hat Brandtner einen Verdacht. Als ein Attentat auf einen Sportartikelladen-Besitzer verübt wird, kommt er dem Täter auf die Spur.

