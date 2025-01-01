Kommissar Rex
Folge 7: Die Verschwörung
47 Min.Ab 12
Drei befreundete Industrielle beschließen, ihren Erpresser zu ermorden, nachdem er sie mit immer höheren Forderungen in die Enge treibt. Kommissar Brandtner wird klar, dass es sich bei dem vorgetäuschten Suizid um ein Verbrechen handelt. Als einer der Täter kalte Füße bekommt und aus dem Komplott aussteigen will, entwickeln seine beiden Komplizen einen mörderischen Plan. Rex entdeckt eine heiße Spur und gerät in große Gefahr ...
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
