Kommissar Rex
Folge 8: Tödliche Leidenschaft
47 Min.Ab 12
Die gemütliche Geburtstagsfeier von Höllerer wird jäh durch einen Anruf unterbrochen. Ein Mord auf einem Containerplatz gibt Kommissar Brandtner viele Rätsel auf. Alle Hauptverdächtigen haben ein wasserdichtes Alibi. Erst als neue Einzelheiten aus dem Privatleben des Ermordeten ans Tageslicht kommen, zeichnet sich ein Erfolg in den Ermittlungen ab. Doch die Zeit drängt - in der Zwischenzeit wird der Mord an einem unliebsamen Mitwisser geplant ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1