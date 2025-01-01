Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 8
Folge 8: Tödliche Leidenschaft

47 Min.Ab 12

Die gemütliche Geburtstagsfeier von Höllerer wird jäh durch einen Anruf unterbrochen. Ein Mord auf einem Containerplatz gibt Kommissar Brandtner viele Rätsel auf. Alle Hauptverdächtigen haben ein wasserdichtes Alibi. Erst als neue Einzelheiten aus dem Privatleben des Ermordeten ans Tageslicht kommen, zeichnet sich ein Erfolg in den Ermittlungen ab. Doch die Zeit drängt - in der Zwischenzeit wird der Mord an einem unliebsamen Mitwisser geplant ...

