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Kommissar Rex

Tod eines Schülers

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 30.01.2021
Tod eines Schülers

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Kommissar Rex

Folge 2: Tod eines Schülers

46 Min.Folge vom 30.01.2021Ab 12

Die Gymnasiallehrerin Claudia Martin wird von ihrem Schüler Stefan Dorner mit brisanten Fotos erpresst. Die Bilder zeigen sie und ihren Schüler Tom Friedmann, mit dem sie ein heimliches Verhältnis hat. Kurz nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Lehrerin und Stefan wird der Junge hinterrücks erstochen. Das handfeste Motiv, das Claudia Martin und auch Tom Friedmann hätten, bleibt auch Moser nicht verborgen - dennoch forscht er weiter im Umfeld des Ermordeten.

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