Kommissar Rex
Folge 2: Tod eines Schülers
46 Min.Folge vom 30.01.2021Ab 12
Die Gymnasiallehrerin Claudia Martin wird von ihrem Schüler Stefan Dorner mit brisanten Fotos erpresst. Die Bilder zeigen sie und ihren Schüler Tom Friedmann, mit dem sie ein heimliches Verhältnis hat. Kurz nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Lehrerin und Stefan wird der Junge hinterrücks erstochen. Das handfeste Motiv, das Claudia Martin und auch Tom Friedmann hätten, bleibt auch Moser nicht verborgen - dennoch forscht er weiter im Umfeld des Ermordeten.
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Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF