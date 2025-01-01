Kommissar Rex
Folge 9: Geraubtes Glück
47 Min.Ab 12
Am Stadtrand von Wien wird eine junge Frau sterbend aufgefunden. Bevor sie ihren Verletzungen erliegt, kann sie noch einen wichtigen Hinweis geben. Die Ermordete arbeitete als Babysitterin und hatte zum Zeitpunkt ihres Todes ein drei Wochen altes Baby bei sich - von dem Kind fehlt jede Spur. Brandtner und Rex decken bei ihren Ermittlungen ein ungewöhnliches Verbrechen auf, aber die verzweifelten Eltern durchkreuzen die Pläne der Polizei.
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
12
