Kommissar Rex
Folge 11: Der Voyeur
47 Min.Ab 12
Mit dem Teleobjektiv im Anschlag beobachtet der Voyeur Albert Mahler durch Zufall den Mord an einer Frau, der sich im gegenüberliegenden Haus zuträgt. Mahler drückt auf den Auslöser und glaubt nun, mit den Fotos an das große Geld zu kommen, indem er den Mörder erpresst. Doch schon kurze Zeit später geschieht ein weiterer Mord. Kommissar Brandtner und Rex suchen fieberhaft nach dem Täter. Albert Mahler schwebt in höchster Lebensgefahr ...
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1