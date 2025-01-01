Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Der Voyeur

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11
Der Voyeur

Der VoyeurJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 11: Der Voyeur

47 Min.Ab 12

Mit dem Teleobjektiv im Anschlag beobachtet der Voyeur Albert Mahler durch Zufall den Mord an einer Frau, der sich im gegenüberliegenden Haus zuträgt. Mahler drückt auf den Auslöser und glaubt nun, mit den Fotos an das große Geld zu kommen, indem er den Mörder erpresst. Doch schon kurze Zeit später geschieht ein weiterer Mord. Kommissar Brandtner und Rex suchen fieberhaft nach dem Täter. Albert Mahler schwebt in höchster Lebensgefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen