Kommissar Rex
Folge 3: Ein mörderischer Plan
48 Min.Ab 12
Der Mitarbeiter einer Spezialtransport-Firma stürzt aus dem Fenster seiner Wohnung. War es Mord oder Suizid? Die Frau des Toten, Eva Münch, wurde kurz zuvor von ihrem Ex-Mann Josef Nowak bedroht, einem entlassenen Häftling. Rex und Kommissar Moser suchen Nowak und können ihn nach einer dramatischen Verfolgungsjagd auch festnehmen - doch Moser ist schon bald von dessen Unschuld überzeugt. Das Ermittlerteam erhofft sich nun Hinweise aus dem beruflichen Umfeld des Toten.
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1