Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Ein mörderischer Plan

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3
Ein mörderischer Plan

Ein mörderischer PlanJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 3: Ein mörderischer Plan

48 Min.Ab 12

Der Mitarbeiter einer Spezialtransport-Firma stürzt aus dem Fenster seiner Wohnung. War es Mord oder Suizid? Die Frau des Toten, Eva Münch, wurde kurz zuvor von ihrem Ex-Mann Josef Nowak bedroht, einem entlassenen Häftling. Rex und Kommissar Moser suchen Nowak und können ihn nach einer dramatischen Verfolgungsjagd auch festnehmen - doch Moser ist schon bald von dessen Unschuld überzeugt. Das Ermittlerteam erhofft sich nun Hinweise aus dem beruflichen Umfeld des Toten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen