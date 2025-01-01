Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Die Verschwörung

SAT.1 GOLD Staffel 4 Folge 7
Die Verschwörung

Die VerschwörungJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 7: Die Verschwörung

47 Min. Ab 12

Drei befreundete Industrielle beschließen, ihren Erpresser zu ermorden, nachdem er sie mit immer höheren Forderungen in die Enge treibt. Kommissar Brandtner wird klar, dass es sich bei dem vorgetäuschten Suizid um ein Verbrechen handelt. Als einer der Täter kalte Füße bekommt und aus dem Komplott aussteigen will, entwickeln seine beiden Komplizen einen mörderischen Plan. Rex entdeckt eine heiße Spur und gerät in große Gefahr ...

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

