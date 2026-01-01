Kommissar Rex
Folge 1: Vollgas
46 Min.Ab 12
Der Kredithai Herbert Baumann liegt tot in seinem Büro, eine Pistole neben sich. Kein Zweifel: Er hat Suizid begangen. Dr. Graf entdeckt jedoch, dass der Tote mit der Schusshand ein Feuerzeug umklammert - eine seltene katatonische Totenstarre hat nach dem Tod eingesetzt. Baumann kann sich nicht selbst erschossen haben, und Brandtner und Rex nehmen die säumigen Schuldner unter die Lupe. Der junge Go-Kart-Fan Martin hat als Einziger kein Alibi, beteuert aber seine Unschuld.
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
