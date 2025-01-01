Kommissar Rex
Folge 6: Brudermord
46 Min.Ab 12
Der junge Banker Hans Tomek bekommt unerwarteten Besuch von seinem Zwillingsbruder Paul, gescheiterte Existenz und Ex-Sträfling. Zwischen den Brüdern kommt es sogleich zum Streit - Paul tötet Hans und nimmt kurzerhand dessen Identität an. Wenig später steht Brandtner vor einer Leiche - bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Inzwischen gerät Paul in Bedrängnis: Sein ehemaliger Mithäftling Neumeister hat sein Spiel durchschaut und erpresst ihn. Bald taucht eine zweite Leiche auf.
Kommissar Rex
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
