Kommissar Rex
Folge 9: Ein Toter kehrt zurück
47 Min.Ab 12
Helmut Walz, ehemaliger Polizist in Wien, wurde erschossen. Von Kommissarin Kogler erfährt Brandtner, dass Walz wegen Alkoholmissbrauch suspendiert wurde. Er war daran zerbrochen, dass er von dem berüchtigten Bankräuber Hanusch, genannt "der Maulwurf", zum Krüppel geschossen wurde - dem Täter gelang die Flucht. Rex findet am Tatort eine Patrone mit einem frischen Fingerabdruck von Hanusch. Rex und Brandtner folgen der Spur des "Maulwurfs" - hinab in die Katakomben von Wien.
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1