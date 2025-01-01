Kommissar Rex
Folge 7: Tödliches Tarot
Der Sturz von einem Hochhaus endet für eine Frau tödlich. In ihrem Rachen entdeckt Brandtner eine Tarotkarte - ein Ritualmord? Auch ein Brief in ihrer Handtasche, in dem ein mysteriöser "N." die Frau auf die Hochhausterrasse bestellt hat, bringt die Polizisten zunächst nicht weiter. Die Recherchen führen zur Kartenlegerin Natascha Kaminski, bei der die tote Frau Clausen regelmäßig zu Besuch war. Brandtner findet heraus, dass weitere Kundinnen der Kartenlegerin den Tod fanden.
