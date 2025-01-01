Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Tödliches Tarot

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 7
Tödliches Tarot

Tödliches TarotJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 7: Tödliches Tarot

46 Min.Ab 12

Der Sturz von einem Hochhaus endet für eine Frau tödlich. In ihrem Rachen entdeckt Brandtner eine Tarotkarte - ein Ritualmord? Auch ein Brief in ihrer Handtasche, in dem ein mysteriöser "N." die Frau auf die Hochhausterrasse bestellt hat, bringt die Polizisten zunächst nicht weiter. Die Recherchen führen zur Kartenlegerin Natascha Kaminski, bei der die tote Frau Clausen regelmäßig zu Besuch war. Brandtner findet heraus, dass weitere Kundinnen der Kartenlegerin den Tod fanden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen