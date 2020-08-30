Jagd nach dem ewigen LebenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 11: Jagd nach dem ewigen Leben
46 Min.Folge vom 30.08.2020Ab 12
Im Prunksaal der Nationalbibliothek soll der als verschollen gegoltene Nachlass des Grafen Reichenberg ausgestellt werden. Den Gerüchten zufolge hatte der weitgereiste Graf in Tibet das Rezept eines Tranks entdeckt, der das Leben verlängern soll. Nun ist es kein Wunder, dass sich einige zwielichtige Gestalten in der Nähe der Bibliothek herumtreiben. Bald schon ist das erste Todesopfer zu beklagen: Baron Nordegg, ein Nachfahre von Reichenberg, stirbt auf mysteriöse Weise ...
