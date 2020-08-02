Kommissar Rex
Folge 3: Baby in Gefahr
47 Min.Folge vom 02.08.2020Ab 12
Nina Martin, eine erfolgreiche Opernsängerin, will in Wien ihr Comeback vorbereiten. Mit ihrem Baby samt Kindermädchen steigt sie im Hotel Imperial ab. Auch Paul Prantz, ein hochverschuldeter Spieler, mietet sich dort ein. Er hat einen teuflischen Plan ausgeheckt: Mit seiner Frau entführt er Ninas Baby. Kurz darauf geht die erste Lösegeldforderung ein. Doch die Geldübergabe scheitert - die Entführer werden nervös. Brandtner und Rex müssen schnell handeln.
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Kommissar Rex
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF