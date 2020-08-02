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Kommissar Rex

Baby in Gefahr

SAT.1Staffel 6Folge 3vom 02.08.2020
Baby in Gefahr

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Kommissar Rex

Folge 3: Baby in Gefahr

47 Min.Folge vom 02.08.2020Ab 12

Nina Martin, eine erfolgreiche Opernsängerin, will in Wien ihr Comeback vorbereiten. Mit ihrem Baby samt Kindermädchen steigt sie im Hotel Imperial ab. Auch Paul Prantz, ein hochverschuldeter Spieler, mietet sich dort ein. Er hat einen teuflischen Plan ausgeheckt: Mit seiner Frau entführt er Ninas Baby. Kurz darauf geht die erste Lösegeldforderung ein. Doch die Geldübergabe scheitert - die Entführer werden nervös. Brandtner und Rex müssen schnell handeln.

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