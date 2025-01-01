Kommissar Rex
Folge 8: Der Vollmondmörder
47 Min.Ab 12
Zwei Frauen sind bereits Opfer eines Mörders geworden. Einziger Anhaltspunkt: Der Killer schlägt immer bei Vollmond zu und legt seine Opfer auf Friedhöfen ab. In dieser Nacht ist es wieder so weit: Die Polizei überwacht sämtliche Friedhöfe, doch trotzdem entdeckt man an einem abseits gelegenen Grabmal im Wiener Wald die Leiche der jungen Kunststudentin Judith Geiger. Brandtners erster Verdacht fällt auf den Kunstprofessor Paul Mandl, der mit Judith eine Affäre hatte.
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Copyrights:© SAT.1