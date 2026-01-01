Zum Inhalt springenBarrierefrei
Telefonterror

Folge 4: Telefonterror

48 Min.Ab 12

Der tödliche Autounfall von Katharina Lenz gibt Brandtner zunächst Rätsel auf. Das Auto kam grundlos von der Straße ab, Bremsspuren gibt es nicht. War es Suizid? Brandtner recherchiert, dass die Frau per Handy belästigt wurde. Felix Lenz bestätigt, dass sie anonyme Anrufe erhalten hat, er hat die Stimme des Anrufers auf Band. Der Experte Dr. Fritsch kann damit ein psychologisches Profil erstellen ...

