Kinder auf der Flucht

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 2
47 Min.Ab 12

Als Horst Bacher, Angestellter eines Sicherheitsdienstes, erneut betrunken zum Dienst erscheint, droht ihm sein Chef mit Kündigung und schickt ihn nach Hause. Hier geht der Ärger weiter: Seine Frau Sophie bereitet mit Tochter Kathie eine Geburtstagsfeier vor. Bacher bemerkt, dass Sophie alle Alkoholflaschen aus dem Hause verbannt hat. Er erschießt wutentbrannt seine Frau und will sich selbst und seinen Kindern das Leben nehmen. Brandtner und Rex haben nicht mehr viel Zeit.

SAT.1 GOLD
