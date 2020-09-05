Kommissar Rex
Folge 12: Das Millionenpferd
47 Min.Folge vom 05.09.2020Ab 12
Eines Morgens wird die zerschundene Leiche eines Mannes in der Koppel eines Zuchtbullen gefunden. Erste Ermittlungen ergeben, dass der Unbekannte an einem Genickbruch starb und in die Koppel gelegt wurde, um den Mord zu vertuschen. Während der Tote als Stallbursche Josef identifiziert wird, erhält Brandtner die Meldung, dass das teure Springpferd Sirius vom Reiterhof der Hermine Latzki entführt worden ist. Bleibt die Frage: Wie hängen der Mord und die Entführung zusammen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1