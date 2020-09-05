Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 12vom 05.09.2020
Folge 12: Das Millionenpferd

47 Min.Folge vom 05.09.2020Ab 12

Eines Morgens wird die zerschundene Leiche eines Mannes in der Koppel eines Zuchtbullen gefunden. Erste Ermittlungen ergeben, dass der Unbekannte an einem Genickbruch starb und in die Koppel gelegt wurde, um den Mord zu vertuschen. Während der Tote als Stallbursche Josef identifiziert wird, erhält Brandtner die Meldung, dass das teure Springpferd Sirius vom Reiterhof der Hermine Latzki entführt worden ist. Bleibt die Frage: Wie hängen der Mord und die Entführung zusammen?

