Folge 5: Eiskalt

47 Min.Ab 12

Für Pokorny, Jungstar seines Eishockey-Teams, endet ein Bodycheck tödlich. In seinem Schulterschutz entdeckt Brandtner eine Hohlnadel, und Dr. Graf weist Rückstände von Insulin nach. Wie Vereinspräsident Altmann berichtet, sollte der Spieler Seiz in die amerikanische Eishockey-Liga wechseln, doch dann fing Pokorny ihn noch ab. Das Motiv ist eindeutig - aber dann erfährt Kunz, dass die Putzfrau die Schulterschutze von Pokorny und Seiz verwechselt hat ...

