SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 10
47 Min.Ab 12

Kanalarbeiter haben die Leiche des Profisurfers Bachmann gefunden. Brandtner ermittelt, dass sich Bachmann im Internet in einem Sex-Chatroom Paaren als Gespiele angeboten hat. Wie üblich haben seine Partner Phantasienamen benutzt. Um sie dennoch zu entlarven, bieten sich Kunz und Böck als Sexobjekte im Internet an. Dann wird Stefan Haller ermordet. Er hatte mit demselben Paar - Codename "Two for You" - wie Bachmann Kontakt. Brandtner arrangiert ein Treffen mit dem Pärchen.

SAT.1 GOLD
