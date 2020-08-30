Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex

Jagd nach dem ewigen Leben

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 11vom 30.08.2020
Jagd nach dem ewigen Leben

Jagd nach dem ewigen LebenJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex

Folge 11: Jagd nach dem ewigen Leben

46 Min.Folge vom 30.08.2020Ab 12

Im Prunksaal der Nationalbibliothek soll der als verschollen gegoltene Nachlass des Grafen Reichenberg ausgestellt werden. Den Gerüchten zufolge hatte der weitgereiste Graf in Tibet das Rezept eines Tranks entdeckt, der das Leben verlängern soll. Nun ist es kein Wunder, dass sich einige zwielichtige Gestalten in der Nähe der Bibliothek herumtreiben. Bald schon ist das erste Todesopfer zu beklagen: Baron Nordegg, ein Nachfahre von Reichenberg, stirbt auf mysteriöse Weise ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex
SAT.1 GOLD
Kommissar Rex

Kommissar Rex

Alle 10 Staffeln und Folgen