Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf

Die Show vom 04. Mai 2020

ProSiebenStaffel 2020Folge 10vom 04.05.2020
Die Show vom 04. Mai 2020

Folge 10: Die Show vom 04. Mai 2020

60 Min.Folge vom 04.05.2020Ab 12

Zur Feier der neuen #JKvsP7 Staffel düsen Joko und Steven Gätjen im LNB-Studio vorbei, und wenn man schonmal da ist, kann man auch direkt die neusten Corona-Mode präsentieren und ein Ratespiel mit Promis veranstalten. Diese Woche möchte Klaas ganz besonders allen Menschen danken, die in systemrelevanten Berufen tagtäglich die Stellung halten. Darum hat er kurzerhand ein paar Prominente Unterstützter organisiert und Supermarkt-MitarbeiterInnen einen unvergesslichen Arbeitstag bereitet.

