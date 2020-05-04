Die Show vom 04. Mai 2020Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 10: Die Show vom 04. Mai 2020
60 Min.Folge vom 04.05.2020Ab 12
Zur Feier der neuen #JKvsP7 Staffel düsen Joko und Steven Gätjen im LNB-Studio vorbei, und wenn man schonmal da ist, kann man auch direkt die neusten Corona-Mode präsentieren und ein Ratespiel mit Promis veranstalten. Diese Woche möchte Klaas ganz besonders allen Menschen danken, die in systemrelevanten Berufen tagtäglich die Stellung halten. Darum hat er kurzerhand ein paar Prominente Unterstützter organisiert und Supermarkt-MitarbeiterInnen einen unvergesslichen Arbeitstag bereitet.
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
