Die Show vom 26. Oktober 2020Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 21: Die Show vom 26. Oktober 2020
38 Min.Folge vom 26.10.2020Ab 12
In dieser Folge wird’s besonders musikalisch: Sasha muss noch mehr neue Musikrichtungen von einem strengen Publikum bewerten lassen, im Studio dann noch live performen, und niemand geringeres als Tokio Hotel reißen mit ihrem neuen alten Hit "Durch den Monsun 2020" die Bühne ab!
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Talk
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben